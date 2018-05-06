AK Parti'yi destekliyordu, taraf değiştirdi! O partiden aday oldu

Sisi, 24 Haziran'daki erken se\u00e7imler i\u00e7in Saadet Partisi'nden milletvekilli\u011fine aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusu yapt\u0131.,Sisi, "\u0130slam, insan demek oldu\u011fu i\u00e7in Saadet Partisi\u2019ne \u00fcyelik i\u00e7in bu ad\u0131m\u0131 att\u0131m" diye belirtirken..., "Say\u0131n Genel Ba\u015fkan Temel Karamollao\u011flu ve Saadet Parti\u2019sinin samimi oldu\u011fu, \u015fahs\u0131m\u0131n bu ba\u015fvurusuyla da tescillenmi\u015f olacakt\u0131r" dedi.,AK Parti'yi destekliyordu, \u00fcnl\u00fc isim taraf de\u011fi\u015ftirdi!,Bak\u0131n o isim kim \u00e7\u0131kt\u0131.,Magazin d\u00fcnyas\u0131n\u0131n tan\u0131nm\u0131\u015f simalar\u0131ndan "Sisi" lakapl\u0131 Seyhan Soylu, sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 AK Parti ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a destek payla\u015f\u0131mlar\u0131ndan sonra dikkat \u00e7eken bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131. ,.