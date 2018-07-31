AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

66 ya\u015f\u0131nda vefat eden 23'\u00fcnc\u00fc D\u00f6nem Ni\u011fde Milletvekili \u0130smail G\u00f6ksel i\u00e7in yar\u0131n saat 11.00'de TBMM'de t\u00f6ren d\u00fczenlenecek.\r\n\r\n,G\u00f6ksel'in cenazesi, yar\u0131n, memleketi Ni\u011fde'deki Hac\u0131abdullah Cami'nde k\u0131l\u0131nacak ikindi namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Hac\u0131abdullah beldesinde topra\u011fa verilecek.\r\n\r\n,Kara Harp Okulu, Top\u00e7u ve F\u00fcze Okulu ve Ankara \u00dcniversitesi Hukuk Fak\u00fcltesini bitiren \u0130smail G\u00f6ksel, y\u00fcksek lisans\u0131n\u0131 da ayn\u0131 fak\u00fcltede tamamlad\u0131.\r\n\r\n,K\u0131ta komutanl\u0131klar\u0131 yapan G\u00f6ksel, askeri hakim, savc\u0131, Kara Harp Okulu \u00f6\u011fretim g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nHakim Yarbay olarak, Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinde bulunan G\u00f6ksel, serbest avukat olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131, Ni\u011fde Vakf\u0131 ve 1972'liler Vakf\u0131n\u0131n kurucusu ve y\u00f6neticisi olarak g\u00f6rev yapt\u0131.\r\n\r\n,Ak Parti'yi sarsan bir \u00f6l\u00fcm haberi geldi.,23'\u00fcnc\u00fc D\u00f6nem'de TBMM'ye Ni\u011fde Milletvekilli olarak giren G\u00f6ksel, evli ve bir \u00e7ocuk babas\u0131yd\u0131.,Antalya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irip yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesine ya\u015fam m\u00fccadelesi veren G\u00f6ksel sevenlerini \u00fczd\u00fc.,Ak Paryi'li isim tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti.