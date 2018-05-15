AK Partili başkanlar hayatını kaybetti

Emrullah Ata\u015f idaresindeki otomobil, Malatya-Darende karayolu A\u015fa\u011f\u0131ulup\u0131nar mevkisinde beton menfeze \u00e7arpt\u0131. Kazada, s\u00fcr\u00fcc\u00fc Ata\u015f ile otomobilde bulunan Sira\u00e7 Bing\u00f6l ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\n,Emrullah Ata\u015f ve Sira\u00e7 Bing\u00f6l'\u00fcn cenazeleri, itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan ara\u00e7tan \u00e7\u0131kar\u0131larak sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Ac\u0131 haberi milletvekili duyurdu. AK Partili ba\u015fkanlar hayat\u0131n\u0131 kaybetti\r\n\r\n,Ata\u015f ve Bing\u00f6l'\u00fcn, AK Parti Elaz\u0131\u011f Gen\u00e7lik Kollar\u0131 ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Ata\u015f ve Bing\u00f6l'\u00fcn, AK Parti'nin Ankara'da d\u00fczenledi\u011fi Se\u00e7im Koordinasyon Ba\u015fkanlar\u0131 toplant\u0131s\u0131ndan d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\r\n\r\n,Ya\u015fanan bu kaza AK Parti'de b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc olu\u015fturdu. AK Parti Elaz\u0131\u011f Milletvekili Ejder A\u00e7\u0131kkap\u0131 'En zor payla\u015f\u0131m\u0131m\u0131 yap\u0131yorum. ,AK Parti'nin Elaz\u0131\u011f milletvekillerinden \u00d6mer Serdar da "Partimizin gen\u00e7lik kollar\u0131nda g\u00f6revli Sira\u00e7 Bing\u00f6l ve Emrullah Ata\u015f karde\u015flerimizi elim bir trafik kazas\u0131nda kaybettik. K\u0131ymetli ailelerine, yak\u0131nlar\u0131na ve ilimize ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131rlar diliyorum." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,AK Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ahmet B\u00fcy\u00fckg\u00fcm\u00fc\u015f ise kazayla ilgili "Elaz\u0131\u011f te\u015fkilat\u0131m\u0131zdan yol arkada\u015flar\u0131m\u0131z Emrullah Ata\u015f ve Sira\u00e7 Bing\u00f6l elim bir trafik kazas\u0131 sonucu vefat ettiler. Rabbim makamlar\u0131n\u0131 cennet eylesin." mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 \u00d6znur \u00c7al\u0131k ve Mustafa Ata\u015f da ya\u015fanan kazaya ili\u015fkin \u00fcz\u00fcnt\u00fclerini belirtti.\r\n\r\n,Elaz\u0131\u011f Ak Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131m\u0131z, karde\u015flerim Sira\u00e7 Bing\u00f6l ve Emrullah Ata\u015f elim bir trafik kazas\u0131nda Hakk\u2019a y\u00fcr\u00fcd\u00fcler. Ailelerine, sevenlerine ve Ak Parti ailemize sab\u0131rlar diliyorum. Mekanlar\u0131 Cennet Olsun" dedi.