AK Partili belediye başkanına silahlı saldırı

\u015eanl\u0131urfa'n\u0131n Ak\u00e7akale Belediye Ba\u015fkan\u0131 AK Parti'li Abd\u00fclhakim Ayhan'\u0131n da i\u00e7erisinde bulundu\u011fu makam arac\u0131 olarak kullan\u0131lan z\u0131rhl\u0131 cipe, uzun namlulu silahlarla sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi. ,Olay, saat 11.00 s\u0131ralar\u0131nda Ak\u00e7akale il\u00e7e merkezinde meydana geldi. ,Sald\u0131r\u0131da \u015fans eseri \u00f6len ya da yaralanan olmazken, ara\u00e7ta hasar olu\u015ftu. ,Ak\u00e7akale Belediye Ba\u015fkan\u0131 AK Parti'li Abd\u00fclhakim Ayhan'\u0131n makam arac\u0131na, 20 Ekim 2015 tarihinde, \u015eanl\u0131urfa kent merkezinde ta\u015fl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlenmi\u015f, olayda yaralan olmam\u0131\u015f, ara\u00e7ta hasar olu\u015fmu\u015ftu.\r\n\r\n,Ayhan sald\u0131r\u0131 sonras\u0131 belediyeye ge\u00e7erken, \u00f6zel harekat polislerinin de sevk edildi\u011fi olay yerinde ka\u00e7an sald\u0131rganlar\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ak\u00e7akale Belediye Ba\u015fkan\u0131 AK Parti'li Abd\u00fclhakim Ayhan'\u0131n makam arac\u0131 olarak kulland\u0131\u011f\u0131 34 ECZ 27 plakal\u0131 z\u0131rhl\u0131 cipe, hareket halindeyken kimli\u011fi belirsiz ki\u015filer taraf\u0131ndan uzun namlulu ve pompal\u0131 t\u00fcfeklerle ate\u015f a\u00e7\u0131ld\u0131. ,Sald\u0131r\u0131da \u015fans eseri yaralanan olmad\u0131.\r\n,AK Partili isme suikast giri\u015fimi,.