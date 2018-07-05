AK Partili Sofuoğlu'ndan o iddialara tokat gibi cevap

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuo\u011flu, Lamborghini marka arac\u0131 i\u00e7in vergi \u00f6demedi\u011fi iddialar\u0131na cevap verdi. \r\n,24 Haziran'da AK Parti'den Sakarya milletvekili se\u00e7ilen mill\u00ee motosiklet\u00e7i Kenan Sofuo\u011flu\u2019nun, Lamborghini marka otomobiliyle TBMM\u2019ye gitmesi, sosyal medyada tart\u0131\u015fma konusu oldu. MA-MZ harf grubuna tescil edilen ara\u00e7lar\u0131n yabanc\u0131lar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7 stat\u00fcs\u00fcnde olmas\u0131 ve Sofuo\u011flu\u2019nun kulland\u0131\u011f\u0131 arac\u0131n plakas\u0131n\u0131n M ile ba\u015flamas\u0131 da, arac\u0131 vergi \u00f6demeden kulland\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin iddialar\u0131 g\u00fcndeme getirdi.\r\n,Konu hakk\u0131nda BBC T\u00fcrk\u00e7e'nin sorular\u0131n\u0131 cevaplayan Sofuo\u011flu, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Ara\u00e7, e\u015fim Julia Looman Sofuo\u011flu \u00fczerine kay\u0131tl\u0131. Kanunen ara\u00e7 sahibinin e\u015fi de kullanabiliyor. Devletin ilk arac\u0131 al\u0131rken tan\u0131m\u0131\u015f oldu\u011fu bir hak s\u00f6z konusu, bunu kulland\u0131m. Vergi \u00f6denmedi\u011fi iddialar\u0131 do\u011fru de\u011fil. Devlete ara\u00e7 i\u00e7in 700 bin dolarl\u0131k teminat g\u00f6sterdim, her y\u0131l da 50-60 bin lira teminat masraf\u0131 var. 36 bin lira da vergi \u00f6d\u00fcyorum.",Arac\u0131n 1 milyon 150 bin euro de\u011ferinde oldu\u011funu s\u00f6yleyen Sofuo\u011flu, ba\u015fka l\u00fcks spor otomobillerinin ve motorsikletlerinin de oldu\u011funu ve bu ara\u00e7lar\u0131n\u0131n kendi \u00fczerine kay\u0131tl\u0131 oldu\u011funu belirtti. \r\n,Sofuo\u011flu ayr\u0131ca d\u00fcn kameralara yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "Milletvekilli\u011fimden alaca\u011f\u0131m maa\u015f\u0131n bir kuru\u015funa dahi dokunmadan, hizmet anlam\u0131nda, gerekli yerlerde, ihtiya\u00e7 duyan insanlar i\u00e7in kullanma karar\u0131 ald\u0131m. B\u00f6yle bir ara\u00e7 kullanabiliyorsan\u0131z, b\u00f6yle bir hayat ya\u015fayabiliyorsan\u0131z milletvekili maa\u015f\u0131na da ihtiyac\u0131n\u0131z yoktur. Bu g\u00f6revi kabul ederken bir beklenti, gelir i\u00e7in kabul etmedim; faydal\u0131 olabilmek i\u00e7in kabul ettim.,Vekilli\u011fimin gelirinin tamam\u0131n\u0131 hizmet anlam\u0131nda kullanaca\u011f\u0131m. Hatta ilk maa\u015f\u0131mla ilgili bir spor kompleksi i\u00e7in Sakarya'n\u0131n bir il\u00e7e belediyesine s\u00f6z verdim. Spor hizmetinde kullanaca\u011f\u0131m. Bu \u015fekilde kullanaca\u011f\u0131m ki insanlar yanl\u0131\u015f anlamas\u0131n, d\u00fc\u015f\u00fcnmesin. B\u00f6yle bir araca biniyorsunuz diye insanlar\u0131n derdini anlamayacaks\u0131n\u0131z diye bir \u015fey s\u00f6z konusu de\u011fil. Benim zaten nereden geldi\u011fimi herkes biliyor, motor tamircisinin o\u011fluyken, Rabbim bize g\u00fczel \u015feyler nasip etti."