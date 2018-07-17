AK Partili Turan açıkladı: Yaş 25, bedel 15...

Bedelli askerlik ile ilgili fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,Geli\u015fmeyi AK Partili Turan a\u00e7\u0131klad\u0131.,AK Parti Grup Ba\u015fkan Vekili B\u00fclent Turan, bedelli askerlik i\u00e7in h\u00fck\u00fbmetin son karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131: Ya\u015f 25, bedel 15...,AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili B\u00fclent Turan, bedelli askerlikle ilgili d\u00fczenlemenin bug\u00fcn Meclis Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na sunulaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Ya\u015f 25 \u00fccret 15 bin TL olacak. ,Bedelli gidenler 25 g\u00fcn askerlik yapacak.,Turan, bedelli askerlik ya\u015f\u0131 ve \u00fccretinin ne kadar olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi