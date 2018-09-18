Akaryakıta indirim geldi

Akaryak\u0131t \u00fcr\u00fcnlerinde indirim yap\u0131ld\u0131.,Bug\u00fcnden ge\u00e7erli olmak \u00fczere motorinde 37 Kuru\u015f\/Litre, benzinde 28 Kuru\u015f\/Litre, LPG otogazda 9 Kuru\u015f\/Litre indirim ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,\u00d6TV d\u00fczenlemesi nedeniyle indirim fiyatlara yans\u0131t\u0131lmad\u0131.\r\n,Enerji Petrol Gaz \u0130kmal \u0130stasyonlar \u0130\u015fveren Sendikas\u0131(EPG\u0130S), akaryak\u0131t \u00fcr\u00fcnlerinde \u00d6TV d\u00fczenlemesi ile indirim ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini, ancak mevcut uygulama olan E\u015fel Mobil Sistemi gere\u011fi indirim oran\u0131 kadar \u00d6TV'de art\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fti\u011finden pompa fiyatlar\u0131nda de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,EPG\u0130S'in twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, ,EPG\u0130S'in a\u00e7\u0131klamas\u0131nda:,EPG\u0130S ayr\u0131ca kalorifer yak\u0131t\u0131nda 32 Kuru\u015f\/Litre, fuel Oil'de 25 Kuru\u015f\/Litre, y\u00fcksek k\u00fck\u00fcrtl\u00fc fuel oil'de 27 Kuru\u015f\/Litre, gaz ya\u011f\u0131nda 34 Kuru\u015f\/Litre indirim meydana geldi.\r\n\r\n,"Mevcut Uygulama olan E\u015fel Mobil Sistemi gere\u011fi indirim oran\u0131 kadar \u00d6TV'de art\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fti\u011finden pompa fiyatlar\u0131nda de\u011fi\u015fiklik olmayacakt\u0131r." denildi.\r\n\r\n