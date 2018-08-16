Akaryakıtta ÖTV kalkanı kalktı, pompaya zam geldi

Bundan sonra gelecek zamlar \u00d6TV'den indirilecek.\r\n,Akaryak\u0131t fiyatlar\u0131na \u00d6zel T\u00fcketim Vergisi d\u00fczenlemesi geldi. D\u00fczenleme sonucu, akrayak\u0131t pompa fiyatlar\u0131 y\u00fczde 9 artt\u0131.\r\n\r\n,Belirlenen yeni \u00d6TV oranlar\u0131 Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131 ve akaryak\u0131t pompa fiyatlar\u0131 yeniden belirlendi. Buna g\u00f6re; motorinin litre fiyat\u0131 45, benzinin 50, LPG'nin de 30 kuru\u015f artt\u0131.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz may\u0131s ay\u0131ndan itibaren akaryak\u0131t fiyatlar\u0131nda e\u015fel mobil sistemine ge\u00e7ilmi\u015fti. Hem d\u00f6viz hem de petrol fiyatlar\u0131ndaki ilave art\u0131\u015flar t\u00fcketiciye yans\u0131t\u0131lmam\u0131\u015ft\u0131. Bu sistem devam ediyor ancak 21 May\u0131s'ta uygulanmaya ba\u015flanan bu sistemde, o tarihten bu yana \u00d6TV'de meydana gelen erime nedeniyle bug\u00fcnk\u00fc d\u00fczenlemeye gidildi ve \u00d6TV tutarlar\u0131 yukar\u0131 \u00e7ekildi. G\u00fcncellenen oranlarla e\u015fel mobil sistemi devam edecek. Yeni bir karar al\u0131n\u0131ncaya kadar d\u00f6viz ve petrol fiyatlar\u0131ndaki art\u0131\u015f pompa fiyatlar\u0131na yans\u0131mayacak.,Akaryak\u0131ta bug\u00fcnden itibaren \u00d6TV zamm\u0131 geldi.,E\u015fel sistemde ise de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lmayacak. ,Benzin ve motorinde pompa fiyat\u0131 y\u00fczde 9 artt\u0131. \r\n