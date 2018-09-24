Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

Karadeniz'de ya\u015fanan palamut bollu\u011fu, bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrmeye devam ediyor., Ak\u00e7akoca Bal\u0131k\u00e7\u0131lar Bar\u0131na\u011f\u0131ndan denize a\u00e7\u0131lan Muzaffer Din\u00e7er kaptanl\u0131\u011f\u0131ndaki Hicaz-5 isimli tekne, Karadeniz a\u00e7\u0131klar\u0131ndaki bal\u0131k av\u0131ndan 40 tona yak\u0131n 4 bin kasa palamutla geri d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n,20 ki\u015filik tayfas\u0131yla Karadeniz'deki avdan mutlu d\u00f6nd\u00fcklerini s\u00f6yleyen kaptan Muzaffer Din\u00e7er, "Palamut bal\u0131\u011f\u0131nda bu sezon bolluk ya\u015fan\u0131yor. Palamut bol ancak hamsi bal\u0131\u011f\u0131 \u00e7ok fazla y\u00fcz g\u00fcld\u00fcrm\u00fcyor. ,Ayr\u0131ca mazot zamm\u0131 nedeniyle zor durumday\u0131z. G\u00fcnde 2 ile 3 ton aras\u0131nda mazot yak\u0131yoruz bu da bizi zor durumda b\u0131rak\u0131yor. Palamut bal\u0131\u011f\u0131 kazand\u0131r\u0131yor ancak hamsi kazand\u0131rm\u0131yor. ,Hamsinin kasas\u0131 ge\u00e7en y\u0131l 65-70 lira iken bu y\u0131l 25 ile 30 liradan gidiyor. Ama tezgahlarda hamsi 10 liradan sat\u0131l\u0131yor. Buna anlam veremiyoruz" dedi.\r\n\r\n\r\n,Ak\u00e7akoca Bal\u0131k\u00e7\u0131 bar\u0131na\u011f\u0131na yana\u015fan tekneden kamyonlara y\u00fcklenen palamutlar, Anadolu'nun \u00e7e\u015fitli illerine do\u011fru yola \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,.