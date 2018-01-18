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Akciğerleri yeniden doğmuş gibi temizleyen yöntem
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Özellikle sigara içenler Akciğerlerin düzgün bir şekilde çalışması sağlığımız ve ruh halimiz için önemlidir. Her gün nefes alıp verirken soluduğumuz mikropları da atabilmek için ara sıra akciğerleri temizlemek gerekir.
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