Akhisar Belediyespor, Manu’yu renklerine bağladı

Spor Toto S\u00fcper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Gen\u00e7lerbirli\u011fi\u2019nde forma giyen Elvis Manu\u2019yu 3 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na renklerine ba\u011flad\u0131.,Gana as\u0131ll\u0131 Hollandal\u0131 futbolcu Feyenoord, Excelsior, SC Cambuur, Brighton, Huddersfield, Go Ahead Eagles ve Gen\u00e7lerbirli\u011fi formalar\u0131n\u0131 giydi. Kariyeri boyunca 166 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan 24 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu 51 gol ve 14 asist kaydetti.\r\n\r\n,S\u00fcper Lig'de fla\u015f transfer!,Orta sahan\u0131n sol ve sa\u011f kanatlar\u0131nda g\u00f6rev yapan deneyimli oyuncu ge\u00e7ti\u011fimiz sezon S\u00fcper Lig\u2019de 24 ma\u00e7ta 4 gol ve 2 asist \u00fcretti. \r\n\r\n,Hollanda Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n gen\u00e7 ya\u015f kategorilerinde 12 kez forma giyen Manu, bu ma\u00e7larda 1 gol kaydetti.\r\n\r\n,Y\u0131lmaz Atabarut Tesisleri'nde d\u00fczenlenen imza t\u00f6renine Kul\u00fcp Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin Ery\u00fcksel ve y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri Harun Ery\u00fcksel, S\u00fcleyman \u0130\u015f\u00e7i, \u015eerafettin \u0130\u015f\u00e7i, Mutlu \u00d6zdemir ve \u0130brahim Evren Acar kat\u0131ld\u0131. ,.