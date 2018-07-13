Akıl almaz kaza yanarak can verdiler

\u0130znik Yeni\u015fehir kara yolunda iki motosiklet kafa kafaya \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. \u00c7arp\u0131\u015fma an\u0131nda motosikletler alev ald\u0131. ,Her iki motosiklette bulunan 4 ki\u015fiden \u00dc\u00e7\u00fc olay yerinde yanarak can verirken, Biri kad\u0131n a\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak \u0130znik Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,G\u00f6rg\u00fc tan\u0131\u011f\u0131 ise ya\u015fananlar\u0131n bir kabus oldu\u011funu patlama sesine ko\u015fup insanlar\u0131n alevler i\u00e7inde kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek m\u00fcdahale etti\u011fini s\u00f6yledi. ,Kaza, \u0130znik - Yeni\u015fehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re ak\u015fam saatlerinde ters y\u00f6nlere giden s\u00fcratli iki plakas\u0131z motor kafa kafaya \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. \u00c7arp\u0131\u015fman\u0131n etkisi ile iki motosiklette alev al\u0131rken motorda bulunan Alper Varol ve Kadir \u015earl\u0131 feci \u015fekilde yanarak can verdi,Vedat Samur ise de kazan\u0131n etkisi ile hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Nurg\u00fcl sever isimli 1 ki\u015fi ise a\u011f\u0131r yaraland\u0131. Olay\u0131 g\u00f6ren \u00e7evredeki vatanda\u015flar ise jandarma ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi.,Baz\u0131 vatanda\u015flar ise yanarak can veren \u015fah\u0131slara arabalar\u0131nda bulunan yang\u0131n t\u00fcp\u00fc ile m\u00fcdahale etti. Jandarma ekipleri olay ile ilgili tahkikat ba\u015flatt\u0131. \r\n\r\nHalil Ata\u015f,