Akıllı telefonlar için ‘Pegasus’ alarmı (Listede Türkiye de var)

\u0130srailli bir firma taraf\u0131ndan \u00fcretilen \u2018Pegasus\u2019 ad\u0131ndaki casus uygulaman\u0131n 45 \u00fclkede pek \u00e7ok ak\u0131ll\u0131 telefonu etkiledi\u011fi iddia edildi. ,ABD bas\u0131n\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re, \u00fclkeler aras\u0131nda T\u00fcrkiye de var.,Hem iOS (iPhone) hem de Android ak\u0131ll\u0131 telefonlar i\u00e7in kullan\u0131c\u0131lar\u0131 yak\u0131ndan ilgilendiren bir uyard\u0131 geldi!,Citizen Lab \u2018Pegasus\u2019 isimli casus uygulama ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 yay\u0131nlad\u0131. \u00c7\u0131kan sonu\u00e7lar olduk\u00e7a dikkat \u00e7ekici.,Zira 36 \u00fclkeye sat\u0131lan sistemin 45 \u00fclkede pek \u00e7ok kullan\u0131c\u0131n\u0131n ak\u0131ll\u0131 telefonlar\u0131n\u0131 etkiledi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.,Ayn\u0131 rapora g\u00f6re, 45 \u00fclkenin bulundu\u011fu listede T\u00fcrkiye de bulunuyor.,Peki Pegasus nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor? \u0130\u015fte d\u00fcnya genelinde binlerce telefonu tehdit eden sistem hakk\u0131nda bilinenler... ,Pegasus, k\u0131sa mesaj i\u00e7erikleri, taray\u0131c\u0131 ge\u00e7mi\u015fi verileri, WhatsApp \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131 ve mesajlar\u0131, Gmail, Facebook, Skype, Viber ve Twitter'dan gelen de\u011ferli verileri de alabiliyor. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, Pegasus ak\u0131ll\u0131 cihazlar\u0131n kamera ve mikrofonunu da kontrol edebiliyor. ,Yine daha \u00f6nce d\u0131\u015f bas\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlere g\u00f6re, Pegasus tu\u015f kilidini aktif edebiliyor ve hatta ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc bile alabiliyor. ,Siber g\u00fcvenlik uzmanlar\u0131 Pegasus\u2019un \u2018Framaroot\u2019 tekni\u011fini kullanarak ak\u0131ll\u0131 cihazlar\u0131 root edebildi\u011fini iddia ediyorlar. ,Ancak s\u00f6z konusu casus yaz\u0131l\u0131m\u0131n 0-day g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 kullan\u0131p kullanmad\u0131\u011f\u0131 konusunda uzamanlar aras\u0131nda hen\u00fcz bir mutabakat bulunmuyor. ,Google ara\u015ft\u0131rma ekibinin analizine g\u00f6re, Pegasus hedeflerinin \u00e7o\u011fu \u0130srail'de bulunuyor, ancak G\u00fcrcistan, Birle\u015fik Arap Emirlikleri, Meksika ve \u00fclkemizdeki kullan\u0131c\u0131lar\u0131n da hedef al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 s\u0131k\u00e7a dile getirilen iddialar aras\u0131nda. ,Sistemin \u00fcreticisi \u0130srail merkezli firma ise bas\u0131nda \u00e7\u0131kan haberler sonras\u0131 yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131nda iddialar\u0131 yalanlad\u0131.