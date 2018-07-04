Akıllı telefonunuz sizi izliyor olabilir!

Dikkat! Ak\u0131ll\u0131 telefonunuz sizi izliyor olabilir,Skandal ortaya \u00e7\u0131kt\u0131,ABD\u2019de Northeastern \u00dcniversitesi'nde yap\u0131lan yeni bir ara\u015ft\u0131rmada, ak\u0131ll\u0131 telefonlarda baz\u0131 uygulamalar\u0131n ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini gizlice \u00e7ekerek \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti reklam \u015firketlerine yollad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Bununla birlikte, telefonlar\u0131n gizli bir \u015fekilde kameradan kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n kendi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini ya da konu\u015fmalar\u0131n\u0131 kaydetti\u011fi iddias\u0131 ise kan\u0131tlanamad\u0131.,Cep telefonlar\u0131n\u0131n gizlice kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n \u00f6zel hayatlar\u0131n\u0131 reklam \u015firketlerine veri sa\u011flamak i\u00e7in kaydetti\u011fi kula\u011fa bir komplo teorisi gibi gelse de, ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, baz\u0131 uygulamalar\u0131n ekran kay\u0131tlar\u0131n\u0131 ve ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc taraf bir mobil analiz \u015firketine g\u00f6nderdi\u011fini belirledi.,Ara\u015ft\u0131rman\u0131n s\u0131n\u0131rlar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde, ara\u015ft\u0131rmaya kat\u0131lan telefonlar\u0131n kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 gizlice kaydedemeyece\u011fi sonucu \u00e7\u0131ksa da, bilim insanlar\u0131 bu sonucun yaln\u0131zca ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131na al\u0131nan telefonlar i\u00e7in ge\u00e7erli oldu\u011funu da vurgulad\u0131. Ara\u015ft\u0131rmadan \u00e7\u0131kan dikkat \u00e7ekici sonu\u00e7 ise, telefonun ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc \u00e7ekip \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti \u015firketlere g\u00f6nderdi\u011fi oldu.,Telefon kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n g\u00fcnl\u00fck ya\u015famda kurduklar\u0131 diyaloglarla ilgili Facebook reklamlar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lar\u0131na \u00e7\u0131kmas\u0131yla, "g\u00f6zetleniyor muyum" ya da "dinleniyor muyum" gibi \u015fikayetlerin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, ara\u015ft\u0131rmay\u0131 yapmaya, bu \u015fikayetlerin yayg\u0131nla\u015fmas\u0131 \u00fczerine karar verdiklerini vurgulad\u0131lar.\r\n,Bilim insanlar\u0131, Android'deki en pop\u00fcler 17 binden fazla uygulamay\u0131 i\u00e7eren bir deneme yapt\u0131. Uygulamalar Facebook'a ait olanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, Facebook'a bilgi g\u00f6nderen 8 binden fazla uygulamay\u0131 i\u00e7eriyordu.,Telefonlar\u0131n dinlendi\u011fine ili\u015fkin bir bulgu ortaya \u00e7\u0131kmamas\u0131na kar\u015f\u0131n, ortaya \u00e7ok daha rahats\u0131z edici bir sonu\u00e7 \u00e7\u0131kt\u0131: Kamera ve mikrofona eri\u015fim izni olan uygulamalar, ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini reklam \u015firketlerine g\u00f6nderiyordu.,10 Android telefon \u00fczerinde ortaya \u00e7\u0131kan bulgulara g\u00f6re uygulamalarda \u00f6rne\u011fin yemek ya da kargo sipari\u015fi verece\u011finiz zaman, adres bilginizin bulundu\u011fu bir ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc kaydedilip \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc taraf \u015firketlere g\u00f6nderilebiliyor. Bu kullan\u0131ma g\u00f6re ki\u015fisel mesajlar\u0131n\u0131z\u0131n ya da banka bilgilerinizin ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc de olabiliyor.,,\u00c7al\u0131\u015fmadaki bilim insanlar\u0131ndan David Choffnes, \u201c\u0130nsanlar\u0131n konu\u015fmalar\u0131n\u0131n gizlice kaydedildi\u011fine ili\u015fkin herhangi bir kan\u0131t g\u00f6rmedik" diyor. "\u0130nsanlar\u0131n anlayamad\u0131\u011f\u0131 \u015fey \u015fu ki, belki bir telefonun kameras\u0131 kadar kapsaml\u0131 olmasa da bir \u015fekilde izleniyoruz."