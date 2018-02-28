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Türkiye Gazetesi

Akit TV sunucusu istifa etti

Akit TV sunucusu istifa etti
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Akit TV'de yayınlanan 'Gün Başlıyor' programını sunan Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” ifadeleri sonrası istifa etti.

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