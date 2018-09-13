AKOM'dan İstanbul için son dakika yağmur uyarısı!

Son dakika haberi! \u0130stanbul i\u00e7in son dakika ya\u011fmur uyar\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. ,Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n ak\u015fam saatlerinden itibaren \u015fiddetini artt\u0131rmas\u0131 ve Cuma g\u00fcn\u00fc ak\u015fam saatlerine kadar \u00e7ok kuvvetli, kuzey b\u00f6lgelerinde ise \u015fiddetli 60-90 kg\/m2 ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Yap\u0131lan meteorolojik uyar\u0131 do\u011frultusunda \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi olu\u015fabilecek olumsuzluklara kar\u015f\u0131 tedbirlerini ald\u0131. ,\u0130tfaiye, Yol Bak\u0131m ve Onar\u0131m Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, \u0130SK\u0130, Zab\u0131ta, At\u0131k Y\u00f6netimi, Park Bah\u00e7eler Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, \u0130BB Trafik M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, 153 \u0130BB Yerinde \u00c7\u00f6z\u00fcm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel g\u00f6llenmelere kar\u015f\u0131 alarma ge\u00e7ti. ,Ekipler ana arterlerde yollarda kanal temizleme, mazgal a\u00e7ma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,\u0130l\u00e7e Belediye Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 da bilgilendirilerek tedbir almalar\u0131 istendi.\r\n\r\n,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ekipleri 3 bin 865 personel, bin 670 ara\u00e7 ve i\u015f makinesi, 385 motopomp, 269 jenerat\u00f6r, 411 dalg\u0131\u00e7 pompa ile 24 saat esas\u0131na g\u00f6re alarmda olacak. ,AKOM t\u00fcm birim sorumlular\u0131n toplayarak kriz y\u00f6netimi olu\u015fturdu. ,Kamera takibi ve gelen ihbarlar do\u011frultunda ekipler sorunlu b\u00f6lgelere sevk edilecekler. ,Vatanda\u015flar\u0131n muhtemel su bask\u0131nlar\u0131 ihbar\u0131 i\u00e7in 153 Beyaz Masa ve \u0130tfaiye 110'u arayabilir. ,Vatanda\u015flar\u0131n zorunlu olmad\u0131k\u00e7a \u00f6zel ara\u00e7lar\u0131yla trafi\u011fe \u00e7\u0131kmamalar\u0131, toplu ta\u015f\u0131m ara\u00e7lar\u0131n\u0131 kullanmalar\u0131, zorunlu olmad\u0131k\u00e7a trafi\u011fe \u00e7\u0131kmamalar\u0131 \u00f6neriliyor. \r\n\r\n,.,Ya\u011fmur y\u00fckl\u00fc bulutlar \u0130stanbul'a do\u011fru ilerliyor...