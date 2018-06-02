Akrabalar arasında tarla kavgası: 11 yaralı

Adana'da akraba iki aile aras\u0131nda ta\u015f, b\u0131\u00e7ak ve sopalar\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kavgada 11 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n,Merkez Sar\u0131\u00e7am il\u00e7esi K\u0131lba\u015f Mahallesi'nde akraba \u00d6zdemir ve Avc\u0131 aileleri aras\u0131nda tarla ekme meselesi y\u00fcz\u00fcnden tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131.\r\n,Tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine ta\u015f, b\u0131\u00e7ak ve sopalar\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kavga \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi.\r\n,Polis ekiplerinin m\u00fcdahale etti\u011fi kavgada iki aileden 11 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n,Yaral\u0131lar, sa\u011fl\u0131k ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan kentteki hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n