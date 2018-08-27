Akrabaların kavgasında kan aktı: Aynı aileden 4 kişi öldü

Olay, ak\u015fam saatlerinde \u015eanl\u0131urfa'n\u0131n K\u0131zlar Mahallesi'nde meydana geldi. ,Taraflar\u0131n yak\u0131nlar\u0131n\u0131n da kat\u0131l\u0131m\u0131yla k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen tart\u0131\u015fma kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Akraba iki aile aras\u0131nda arazi anla\u015fmazl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. ,Silahlar\u0131n da kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kavgada Ramazan \u015eahin'in, arazi anla\u015fmazl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle amcalar\u0131 M\u00fcsl\u00fcm ve \u015eeyho ile halas\u0131 Narin ve yengesi Emine \u015eahin'i \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirlendi.\r\n\r\n,Olayda \u00f6len 4 ki\u015finin cenazeleri ilk olarak Bozova Devlet Hastanesi'ne, oradan da \u015eanl\u0131urfa Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Olay\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 mahallede g\u00fcvenlik \u00f6nlemi alan jandarma, 4 akrabas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fcp ka\u00e7an ve Gaziantep'te ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 belirlenen Ramazan \u015eahin'i yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,.