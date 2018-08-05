Akşam vakti markette gördü, şoku atlatamadı!

Ak\u015fam saatlerinde ya\u015fanan olay, adeta kan dondurdu.,Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 olay\u0131n \u015fokunu atlatamayan kad\u0131n, g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu...,Edinilen bilgiye g\u00f6re markete gelen y\u00fcz\u00fc a\u00e7\u0131k 30-40 ya\u015flar\u0131 aras\u0131ndaki bir \u015fah\u0131s, market sahibi \u015eefika \u00c7etinkaya'n\u0131n (42) karn\u0131na tabanca dayay\u0131p, kasadaki paralar\u0131 vermesini istedi. ,\u015e\u00fcpheli, kasadaki yakla\u015f\u0131k 400 liray\u0131 alarak h\u0131zla uzakla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Korkuyla d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kan \u015eefika \u00c7etinkaya, 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi'ni arad\u0131. dedi.,\u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da polis sevk edildi. Ekipler, \u00c7etinkaya'n\u0131n verdi\u011fi e\u015fkal do\u011frultusunda \u015f\u00fcpheliyi aramaya ba\u015flad\u0131. ,Sitedeki g\u00fcvenlik kameras\u0131 kay\u0131tlar\u0131n\u0131 da inceleyen ekipler, i\u015f yerinde de parmak izi \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131. ,Olay\u0131n \u015fokunu \u00fczerinden atamayan ve a\u011flayan \u00c7etinkaya\u2019y\u0131 kom\u015fular\u0131 sar\u0131larak teselli etti.\r\n\r\n,B\u00fcy\u00fck korku ya\u015fayan \u015eefika \u00c7etinkaya, \u201cParas\u0131ndan maras\u0131ndan ge\u00e7tim \u00e7ok korktum. ,Silah\u0131 belime dayad\u0131, direkt kasay\u0131 bo\u015faltmam\u0131 istedi. 400 lira vard\u0131 kasada. ,30-40 ya\u015flar\u0131nda biriydi, y\u00fcz\u00fc de a\u00e7\u0131kt\u0131\u201d dedi.,Olay Antalya'da meydana geldi.