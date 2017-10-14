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Euro 2016
15 TEMMUZ
Aksaray'da bulunan 8 mumya ziyaretçilerini bekliyor
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Türkiye’nin ilk ve tek mumya bölümüne sahip olan Aksaray Müzesindeki insan ve hayvan mumyaları ziyaretçilerini bekliyor.
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