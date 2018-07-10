Akşener bir koltuk daha kaybetti

24 Haziran se\u00e7imlerinde \u0130Y\u0130 Parti Afyonkarahisar milletvekili aday\u0131 olarak se\u00e7ilen G\u00fcltekin Uysal, istifa ederek yeniden Demokrat Parti\u2019ye ge\u00e7ti. \r\n,TBMM\u2019ye \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin listesinden giren Demokrat Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcltekin Uysal, \u0130Y\u0130 Parti'den istifa ederek Demokrat Parti\u2019ye geri d\u00f6nd\u00fc.\r\n, Uysal'\u0131n istifas\u0131yla Meclisteki koltuk da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 ve parti say\u0131s\u0131 de\u011fi\u015fti.\r\n,Meclis\u2019te AK Parti, CHP, MHP, HDP, \u0130Y\u0130 Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi olmak \u00fczere 8 parti oldu.\r\n\r\n,TBMM'de bir koltuk daha kaybetti.,Ak\u015fener bir \u015fok daha ya\u015fad\u0131.,.