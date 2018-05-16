Akşener: Dolar yakında 5 lira olacak..

\u0130yi Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, \u00f6nlem al\u0131nmazsa dolar\u0131n \u00e7ok yak\u0131nda 5 lira olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Ak\u015fener, Kud\u00fcs'te ya\u015fananlara de\u011finerek "Kud\u00fcs'te ya\u015fananlar, art\u0131k bir b\u00f6lgesel sorun olmaktan, \u00e7ok daha \u00f6teye, bir insanl\u0131k sorunudur, bir katliamd\u0131r. ,Daha da kesin s\u00f6ylemek gerekirse, bir tarafta en b\u00fcy\u00fck g\u00fc\u00e7 odaklar\u0131n\u0131n, di\u011fer tarafta, hi\u00e7bir g\u00fcc\u00fc olmayanlar\u0131n, bir tarafta en a\u011f\u0131r silahlar\u0131n, di\u011fer tarafta, sadece ta\u015flar\u0131n ve sopalar\u0131n oldu\u011fu, bir tarafta, d\u00fcnyan\u0131n en ac\u0131mas\u0131z sald\u0131rganlar\u0131n\u0131n, di\u011fer tarafta eli kolu ba\u011flanm\u0131\u015f olanlar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131, insanl\u0131k tarihinin en adaletsiz, en e\u015fitsiz sava\u015f\u0131 ya\u015fanmaktad\u0131r. ,D\u00f6vizdeki y\u00fckseli\u015fe ili\u015fkin Ak\u015fener, dolara \u00f6nlem al\u0131nmazsa 5 liraya kadar \u00e7\u0131kabilece\u011fi iddias\u0131nda bulundu.,B\u00f6yle zamanlarda, devletlere ve devlet temsilcilerine d\u00fc\u015fen, sadece k\u0131namak olmamal\u0131d\u0131r. ,T\u0131pk\u0131 \u00fclkemiz y\u00f6neticilerin yapt\u0131\u011f\u0131 gibi, sadece k\u0131namak, mevcut durumun devam\u0131n\u0131 sa\u011flamaktan \u00f6teye gitmez. \u00d6l\u00fcm dedi\u011finiz, katliam dedi\u011finiz durumlar\u0131n, s\u00f6zlere tahamm\u00fcl\u00fc yoktur.\u201d dedi.\r\n