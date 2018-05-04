Akşener'e CHP'lilerden destek

\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, \u00dcsk\u00fcdar \u0130l\u00e7e Se\u00e7im Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na geli\u015finde partililer taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131land\u0131,Partilileri selamlayan Ak\u015fener, daha sonra \u00dcsk\u00fcdar \u0130l\u00e7e Se\u00e7im Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na girerek, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in imza att\u0131.,Ak\u015fener g\u00f6revli memura kendisi i\u00e7in ka\u00e7 imza at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 sordu. \r\n\r\n,Meral Ak\u015fener, imza vermesinin ard\u0131ndan \u00e7\u0131k\u0131\u015fta yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,"Bug\u00fcn itibar\u0131yla g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor ki 100 bin imza tercihimiz do\u011fru. Ba\u015fka hi\u00e7bir yere g\u00fcvenmeden sadece milletimize g\u00fcvenmenin ne kadar \u00f6nemli oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck.,Manisa'da, \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener ve Saadet Partisi (SP) Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu'nun aday olmas\u0131n\u0131 isteyenler, Manisa Adliyesi'ne giderek il\u00e7e se\u00e7im kurullar\u0131na imza verdi. \r\n\r\n\r\n,CHP'liler de Genel Ba\u015fkan Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na uyarak, Ak\u015fener ve Karamollao\u011flu i\u00e7in imza att\u0131.,\u00d6te yandan, CHP Yunusemre \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 y\u00f6netimi \u00fcyeleri de Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun 'demokrasinin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131n' \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na uyarak Manisa Adliyesi'ne gelip se\u00e7im kurullar\u0131na Meral Ak\u015fener ve Temel Karamollao\u011flu i\u00e7in imza verdi.\r\n\r\n,Allah, milletimize ve hepimize hay\u0131rl\u0131 eylesin.",Memur da \u015fu an itibar\u0131yla 64 bin 876 imzaya ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.