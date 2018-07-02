Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Ak\u015fener'e Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 m\u0131 teklif edildi? \u0130Y\u0130 Parti Genel Sekreteri ve \u0130zmir milletvekili Aytun \u00c7\u0131ray, partisinin genel ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener\u2019e ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 teklifi getirilmedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u0130Y\u0130 Parti'den sosyal medyada dola\u015fan baz\u0131 iddialarla ilgili a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131. ,Partinin genel sekreteri ve \u0130zmir milletvekili Aytun \u00c7\u0131ray, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n Meral Ak\u015fener'e ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 teklif etti\u011fi iddialar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u015fahsi Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden bir payla\u015f\u0131mda bulundu. ,\u00d6te yandan bir a\u00e7\u0131klama da AK Parti'den geldi.,\u201cSay\u0131n Meral Ak\u015fener\u2019e ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 teklifi getirildi\u011fi ve onun da kabul etti\u011fine dair sosyal medyada yer alan payla\u015f\u0131mlar ger\u00e7ek d\u0131\u015f\u0131d\u0131r. Kamuoyunun bilgisine\u2026\u201d\r\n\r\n\r\n\r\n,AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal , Ak\u015fener'e ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 teklif edildi\u011fi iddialar\u0131yla ilgili "B\u00f6yle bir \u015fey kesinlikle s\u00f6z konusu de\u011fil." ifadelerini kulland\u0131.