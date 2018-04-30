Akşener'e dikkat çeken açıklama

T\u00fcrkiye 24 Haziran se\u00e7imlerine do\u011fru ilerlerken; Ak\u015fener'in de se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. ,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, Demokrat Parti (DP) Genel Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcltekin Uysal ile birlikte yapt\u0131\u011f\u0131 bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Ben bir kere daha huzurunuzda kendisine birlikte yol y\u00fcr\u00fcmek istedi\u011fimizi ifade ediyorum" dedi.\r\n\r\n,DP Genel Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcltekin Uysal ile beraberindeki partililer, Ak\u015fener'i makam\u0131nda ziyaret etti. Yakla\u015f\u0131k 1 saat s\u00fcren g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan iki parti lideri kameralar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,\u0130Y\u0130 Parti'yi kurma a\u015famas\u0131ndan itibaren hep Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile birlikte y\u00fcr\u00fcmeyi hayal etti\u011fini dile getiren Ak\u015fener, "Biz yeni bir siyasi anlay\u0131\u015f\u0131 T\u00fcrkiye'ye getirmek zorunday\u0131z. ,O da a\u00e7\u0131k ve \u015feffaf bir siyasi hayat\u0131 kurmakt\u0131r. Demokrat Parti ile ortak noktalar\u0131m\u0131z \u00e7ok fazla. Ben bir kere daha huzurunuzda kendisine birlikte yol y\u00fcr\u00fcmek istedi\u011fimizi ifade ediyorum., \u0130n\u015fallah her \u015fey umdu\u011fumuz gibi olacak ve T\u00fcrkiye'nin nefes almas\u0131na, huzur bulmas\u0131na yol a\u00e7acak bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla bir yol a\u00e7\u0131lacak" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,DP Genel Ba\u015fkan\u0131 Uysal ise, Ak\u015fener ile g\u00fcndemlerinde 24 Haziran se\u00e7imlerinin oldu\u011funu belirterek, g\u00fcncel siyasetin meselesi olan ittifaklar dahil olmak \u00fczere cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131yla ilgili d\u00fc\u015f\u00fcncelerini payla\u015fma f\u0131rsat\u0131 bulduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n\r\n\r\n,Uysal ile beraberindeki heyet, g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan \u0130Y\u0130 Parti Genel Merkezi'nden ayr\u0131ld\u0131.\r\n