Akşener eşi ile ilgili sırrı ilk kez paylaştı

\u0130yi Parti lideri ve cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener, e\u015fi Tuncer Ak\u015fener ile severek evlendi\u011fini belirterek, "Benimle evlenebilmek i\u00e7in Tuncer evden ka\u00e7t\u0131. Adam daha ne yaps\u0131n" dedi.,S\u00f6zc\u00fc'de yer alan habere g\u00f6re; Ak\u015fener, evdeki b\u00fct\u00e7eyi e\u015fi Tuncer Ak\u015fener'in yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, "Benden para almaz., Beni de o ge\u00e7indirir. Kendi kazand\u0131\u011f\u0131m\u0131 kendim harcar\u0131m. ,\u00dcniversitede hocayken k\u0131z \u00f6\u011frencileri okuturdum. Bunu da herkes bildi\u011fi i\u00e7in rahat s\u00f6yl\u00fcyorum. ,Ama milletvekili olduktan sonra, elime \u00fcniversite maa\u015f\u0131ndan daha az para kal\u0131r oldu. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc siyasetin harcamas\u0131 \u00e7ok y\u00fcksektir" ifadesini kulland\u0131.\r\n,Ak\u015fener g\u00fcndeme oturan "Se\u00e7ilirsem K\u00fcrt ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 da olur" s\u00f6zleri ile ilgili olarak ise \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,Benim a\u00e7\u0131mdan etnik aidiyet \u00fczerinden soruldu\u011fu takdirde K\u00fcrt bakan da olur, K\u00fcrt ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 da olur, Alevi bakan da olur, Alevi ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 da olur. ,Zaten bizim partimizin ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 aras\u0131nda, kurucular kurulu aras\u0131nda herkes var. ,T\u00fcrkiye Cumhuriyeti'nin e\u015fit vatanda\u015flar\u0131 olarak, aidiyetleri \u00f6zne yapmadan herkesin birbiri ile e\u015fit oldu\u011fu, birinin di\u011ferinin \u00f6n\u00fcnde olmad\u0131\u011f\u0131 bir devlet anlay\u0131\u015f\u0131 sunacaks\u0131n\u0131z. T\u00fcrkiye'deki temel sorun bu.