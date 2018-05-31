Akşener: Gül konusunda dediğim doğru çıktı!

Cem TV'de g\u00fcndemi de\u011ferlendiren \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 konusunda "Abdullah G\u00fcl konusunda \u00e7ok \u0131srar g\u00f6rd\u00fcm. ,\u015ea\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011fram\u0131\u015f durumday\u0131m. Abdullah G\u00fcl ile ilgili s\u00fcre\u00e7te T\u00fcrkiye'de \u00e7ok farkl\u0131 bir gruplar\u0131n yak\u0131n oldu\u011funa \u015fahit oldum. Ve benim dedi\u011fimin do\u011fru \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 se\u00e7men \u015fu an g\u00f6r\u00fcyor" dedi.\r\n\r\n,24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in kurulan Millet \u0130ttifak\u0131'na de\u011finen Meral Ak\u015fener, "Temennim odur ki se\u00e7imler olduktan sonra da ittifak\u0131n devam etmesi gerekti\u011fine inan\u0131yorum" dedi. \r\n\r\n,Biz esas\u0131nda alt taraf\u0131 bir demokratik hak kullanmak \u00fczere yola \u00e7\u0131kt\u0131k. \u0130mza toplad\u0131k ve ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultaya gitmek istedik. 15 May\u0131s\u2019ta bir kurultay karar\u0131 ald\u0131rd\u0131k, sonra o iptal edildi. \r\n\r\n,Temennim odur ki se\u00e7imler olduktan sonra da ittifak\u0131n devam etmesi gerekti\u011fine inan\u0131yorum. ,Ben ve arkada\u015flar\u0131m, daha ortada se\u00e7im falan yokken \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n Meral Ak\u015fener oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131k. Her partinin de aday \u00e7\u0131karmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledim. \u00c7at\u0131 aday ben bile olsam bunu kabul etmeyece\u011fimi dile getirdim.\r\n\r\n,\u015eimdi size bir soru; e\u011fer say\u0131n G\u00fcl\u2019\u00fc, bu arada kendisini \u00e7ok sever, sayar\u0131m. Soru \u015fu; Muharrem beyin adayl\u0131\u011f\u0131, Temel beyin adayl\u0131\u011f\u0131, Demirta\u015f\u2019\u0131n adayl\u0131\u011f\u0131, Tayyip beyin adayl\u0131\u011f\u0131. ,Son derece g\u00fczel bir se\u00e7im s\u00fcreci gidiyor. Abdullah G\u00fcl konusunda \u00e7ok \u0131srar g\u00f6rd\u00fcm. \u015ea\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011fram\u0131\u015f durumday\u0131m. ,Abdullah G\u00fcl ile ilgili s\u00fcre\u00e7te T\u00fcrkiye\u2019de \u00e7ok farkl\u0131 bir gruplar\u0131n yak\u0131n oldu\u011funa \u015fahit oldum. Ve benim dedi\u011fimin do\u011fru \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 se\u00e7men \u015fu an g\u00f6r\u00fcyor.