Akşener'in gençlerinden toplu istifa

Her konu\u015fmas\u0131nda "Gen\u00e7leri kazanaca\u011f\u0131z" diyen \u0130yi Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener'in partisi i\u00e7in "vatanserverlikten uzak" olarak de\u011ferlendirmesinde bulunan 250 ki\u015fi istifa etti.,\u0130stifalar\u0131n kesilmedi\u011fi \u0130Y\u0130 Parti'de, se\u00e7ime k\u0131sa bir s\u00fcre kala 250 ki\u015fi daha ayr\u0131ld\u0131. ,Manisa Salihli'de \u0130l\u00e7e Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u0130lyas \u00c7\u0131nar ile partililer, "Milliyet\u00e7ilikten ve vatanseverlikten uzak bir yap\u0131" s\u00f6zleriyle istifa kararlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u00c7\u0131nar, Salihli il\u00e7e ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n gen\u00e7leri d\u0131\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131, il y\u00f6netiminin sorunlar\u0131 g\u00f6rmezden geldi\u011fini savundu.\r\n\r\n,\u00c7\u0131nar, "Grubumuz i\u00e7inde bulunan arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n baz\u0131 milletvekili adaylar\u0131n\u0131 se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na davet etmelerine ra\u011fmen 'il\u00e7e ba\u015fkan\u0131na ay\u0131p olur' gibi s\u00f6ylemlerde bulunmalar\u0131 bu adaylar\u0131n halk\u0131n de\u011fil ki\u015finin vekili olaca\u011f\u0131 kanaatine varmam\u0131za neden oldu." s\u00f6zlerini sarf etti.\r\n\r\n,Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Bu kadar a\u015fa\u011f\u0131lamadan sonra b\u00f6yle bir yap\u0131n\u0131n ve olu\u015fumun i\u00e7erisinde bulunamayaca\u011f\u0131z. ,Partinin y\u00f6netimindeki \u015fah\u0131slarla bir ba\u015far\u0131 elde edilemeyece\u011fi, bunun milliyet\u00e7ilikten ve vatanseverlikten uzak bir yap\u0131 oldu\u011fu taraf\u0131m\u0131zdan anla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. ,Bu sebeplerden dolay\u0131 250 ki\u015fi ile \u0130yi Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131'ndaki g\u00f6revlerimizden ve parti \u00fcyeliklerimizden istifa ediyoruz." ifadelerine yer verildi.