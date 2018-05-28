Akşener'in mitinginde hırsızlık yaptı, bakın hangi ünlünün ağabeyi çıktı

Hasan Basri Halis\u00e7elik'in ba\u015fvurusu \u00fczerine harekete ge\u00e7en g\u00fcven timleri, miting alan\u0131 ve \u00e7evresindeki MOBESE ve i\u015f yeri g\u00fcvenlik kameralar\u0131 ile gazetecilerin g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini incelemeye ald\u0131. ,Ak\u015fener'in mitinginde h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131, bak\u0131n hangi \u00fcnl\u00fcn\u00fcn a\u011fabeyi \u00e7\u0131kt\u0131\r\n,Trabzon'da \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener'in, 24 Mart Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 mitingde \u0130l Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyesi Hasan Basri Halis\u00e7elik, kalabal\u0131kta h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011fa u\u011frad\u0131. ,Yankesicinin mitingde Halis\u00e7elik'in arkas\u0131ndan uzatt\u0131\u011f\u0131 eliyle k\u0131sa s\u00fcrede cebine sokup, 1600 lira ile 400 dolar\u0131n\u0131 ald\u0131. \r\n,Ankara'da oldu\u011fu tespit edilen Yavuz Sezer, d\u00fczenlenen operasyonla yakalan\u0131p, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Sorgusu tamamlanan Sezer, sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 n\u00f6bet\u00e7i mahkemece tutukland\u0131. Yap\u0131lan soru\u015fturmada, tutuklanan Yavuz Sezer'in, komedyen \u015eafak Sezer'in a\u011fabeyi oldu\u011fu ve benzer su\u00e7lardan sab\u0131kas\u0131n\u0131n oldu\u011fu belirlendi.,H\u0131zl\u0131 yankesici kalabal\u0131\u011f\u0131 f\u0131rsat bilip, paray\u0131 ald\u0131ktan sonra kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131. ,Miting sonras\u0131 cebinde paras\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden Halis\u00e7elik, durumu hemen polise bildirdi.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 160 saatlik kamera kay\u0131tlar\u0131n\u0131 inceleyen polisler, \u015f\u00fcphelinin e\u015fkalini belirledi. E\u015fkal \u00fczerinde yo\u011funla\u015fan polis ekipleri, yankesicinin Yavuz Sezer oldu\u011funu belirledi.