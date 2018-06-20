Akşener, Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi

T\u00fcrkiye\u2019nin potansiyelinin \u00e7ok y\u00fcksek oldu\u011funu ifade eden Ak\u015fener, \u201cT\u00fcrkiye\u2019nin co\u011frafyas\u0131 \u00e7ok g\u00fczel, Kars \u0130svi\u00e7re\u2019den \u00e7ok g\u00fczel, Bir ba\u015fka \u015fehrimiz \u0130ngiltere\u2019den \u00e7ok g\u00fczel, bir ba\u015fka \u015fehrimiz \u0130talya\u2019dan g\u00fczel, Fransa\u2019dan g\u00fczel ama bir \u00f6zelli\u011fimiz var. Bu potansiyellerimizi bu g\u00fczelliklerimizi bug\u00fcne kadar de\u011ferlendirme f\u0131rsat\u0131 bulunamad\u0131\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Bir sorunun cevab\u0131n\u0131 veremiyorlar. Her \u015fey iyiyse bu se\u00e7im niye yap\u0131l\u0131yor? Her \u015fey k\u00f6t\u00fcyse sana niye oy verelim? Dolay\u0131s\u0131yla 24 Haziran ak\u015fam\u0131 T\u00fcrkiye\u2019de de\u011fi\u015fim zaman\u0131 olacak in\u015fallah.\u201d dedi.\r\n\r\n,Kars'\u0131n Cumhuriyet Meydan\u0131\u2019nda yakla\u015f\u0131k iki y\u00fcz ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mitingde konu\u015fan Ak\u015fener, \u201cS\u00fcper bask\u0131n se\u00e7im olarak getirenler pi\u015fman oldular. ,\u0130yi Parti'nin Cumhuriyet Meydan\u0131\u2019nda d\u00fczenledi\u011fi mitinge kat\u0131lan Ak\u015fener, beklenen ilgiyi g\u00f6remeyince konu\u015fmas\u0131n\u0131 k\u0131sa kesmek zorunda kald\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 10 dakika sahnede kalan Ak\u015fener, bekledi\u011fi ilgiyi g\u00f6remeyince \u0130yi Parti Kars milletvekili adaylar\u0131n\u0131 sahneye davet etti. Ak\u015fener, daha sonra Kars\u2019tan ayr\u0131ld\u0131.