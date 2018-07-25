Akşener partilileri kovdu!

Partililer, Ak\u015fener\u2019in tekrar aday olmas\u0131 i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu. ,Mevcut genel ba\u015fkandan ilk tepki geldi.,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener\u2019in se\u00e7imli ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay karar\u0131 almas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan partililerin Meral Ak\u015fener\u2019i yeniden genel ba\u015fkanl\u0131\u011fa aday olmas\u0131 i\u00e7in ikna \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. ,Ak\u015fener\u2019in Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 ve aday olmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131n ard\u0131ndan partililer d\u00fcn Ak\u015fener\u2019in Beylerbeyi\u2019ndeki evinin \u00f6n\u00fcnde topland\u0131. , Aralar\u0131nda il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n ve parti y\u00f6neticilerinin bulundu\u011fu grup, evin \u00f6n\u00fcne kendilerini zincirleyerek, Ak\u015fener\u2019in yeniden genel ba\u015fkanl\u0131\u011fa aday olmas\u0131n\u0131 istedi. ,T\u00fcrkkan \u201cBuradaki samimi, ger\u00e7ekten T\u00fcrk siyasi hayat\u0131na ge\u00e7ebilecek bu tezah\u00fcrat\u0131n\u0131z\u0131 sonland\u0131rmak istiyorum. ,,Bize g\u00fcvenin, genel merkez y\u00f6neticilerimize g\u00fcvenin. Bize 72 saat s\u00fcre verin. ,72 saat bu evi rahat b\u0131rak\u0131n. Sonra tekrar burada bulu\u015fal\u0131m\u201d dedi.,\u0130Y\u0130 Partililerin devam eden eylemlerinin ard\u0131ndan Ak\u015fener\u2019den ilk reaksiyon geldi. Ak\u015fener\u2019i ikna etmek i\u00e7in evde bulunan Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 L\u00fctf\u00fc T\u00fcrkkan arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile bir a\u00e7\u0131klama yapan Ak\u015fener, karar verebilmesi i\u00e7in partililerden 72 saat s\u00fcre istedi.