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Ramazan
Alaattin Çakıcı'dan 60 milyon dolarlık mesaj!
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Çeşitli davalardan hükümlü olarak Kırıkkale Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı'nın avukatı Şerzan S., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çakıcı grubuna yönelik son operasyonları kapsamında tutuklandı.
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