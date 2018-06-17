Alanya'dan feci haber...

Antalya'n\u0131n Alanya il\u00e7esinde kale surlar\u0131ndan kayal\u0131k zemine d\u00fc\u015fen bir ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Alanya Hisar \u0130\u00e7i Mahallesi'nde \u00f6\u011fle saatlerinde kale surlar\u0131ndan manzaraya bakan Abdulrahman \u00c7ak\u0131r (21), dengesini kaybederek yakla\u015f\u0131k 50 metre y\u00fckseklikten d\u00fc\u015ft\u00fc. ,\u00c7ak\u0131r, olay yerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. ,Sedye al\u0131nan \u00c7ak\u0131r'\u0131n cans\u0131z bedeni helikopter yard\u0131m\u0131yla bulundu\u011fu b\u00f6lgeden al\u0131narak yola \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,Savc\u0131l\u0131k incelemesinin ard\u0131ndan \u00c7ak\u0131r'\u0131n cesedi otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Antalya Adli T\u0131p Kurumuna g\u00f6nderildi. ,B\u00f6lgenin sarp ve kayal\u0131k olmas\u0131 nedeniyle itfaiye ekipleri, \u00c7ak\u0131r'\u0131n cesedine g\u00fc\u00e7l\u00fckle ula\u015ft\u0131. ,Alanya'dan feci bir haber geldi...