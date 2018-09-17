Alanyaspor Trabzonspor şifresiz izle, canlı izle | Alanyaspor TS beIN Sports izle

Spor Toto S\u00fcper Lig'de heyecan Alanyaspor - Trabzonspor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 ile devam ediyor.,Be\u015finci hafta kapan\u0131\u015f ma\u00e7\u0131 olan Alanyaspor - Trabzonspor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda Halis \u00d6zkahya d\u00fcd\u00fck \u00e7alacak., Peki Alanyaspor Trabzonspor ma\u00e7\u0131 saat ka\u00e7ta ve hangi kanalda yay\u0131nlanacak? ,\u0130lk d\u00f6rt haftadan bir galibiyet \u00e7\u0131karan Alanyaspor ile iki galibiyet ve bir beraberlik ile yedi puana sahip olan Trabzonspor kozlar\u0131n\u0131 payla\u015f\u0131yor. , Alanyaspor Trabzonspor ma\u00e7\u0131 canl\u0131 izle, Alanyaspor Trabzonspor \u015fifresiz izle, Alanyaspor Trabzonspor canl\u0131 skor gibi bu \u00f6nemli ma\u00e7a dair merak edilen t\u00fcm detaylar haberimizde... ,\u0130ki tak\u0131m aras\u0131nda bug\u00fcne kadar oynanan 4 ma\u00e7ta ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer ise 1 ma\u00e7tan galip ayr\u0131l\u0131rken, 1 m\u00fcsabaka ise beraberlikle sonu\u00e7land\u0131. Alanyaspor att\u0131\u011f\u0131 8 gole kar\u015f\u0131l\u0131k ise kalesinde 5 gol g\u00f6rd\u00fc., Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor aras\u0131nda ge\u00e7ti\u011fimiz sezon oynanan m\u00fcsabakalarda bordo-mavililer rakibine evinde 4-3 ma\u011flup olurken, Trabzonspor ise deplasmanda 2-1 ma\u011flup etmi\u015fti.,Spor Toto S\u00fcper Lig\u2019de sahas\u0131nda Galatasaray\u2019\u0131 farkl\u0131 yenerek eski g\u00fcnlerini hat\u0131rlatan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasman\u0131nda bu sezonki ilk d\u0131\u015f saha galibiyetini alarak zirveye bir adam\u0131 daha yakla\u015fmay\u0131 hedefliyor.,Spor Toto S\u00fcper Lig\u2019de bu ak\u015fam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile kar\u015f\u0131la\u015facak olan Trabzonspor\u2019da t\u00fcm hesaplar 3 puan \u00fczerinden yap\u0131l\u0131yor. Galatasaray galibiyetinin daha \u00e7ok anlam kazanmas\u0131 i\u00e7in rakibi kar\u015f\u0131s\u0131nda sahadan galibiyetle ayr\u0131lmay\u0131 planlayan Karadeniz ekibi, Teknik Direkt\u00f6r \u00dcnal Karaman y\u00f6netiminde ise bu sezon ilk d\u0131\u015f saha galibiyeti alman\u0131n m\u00fccadelesini verecek.,Bu m\u00fccadeleyi canl\u0131 izlemek i\u00e7in gerekli olan linki haberimizde bulabilirsiniz...,Trabzonspor, ligde ma\u00e7lar\u0131n ilk 30 dakikas\u0131nda rakip filelere alt\u0131 gol g\u00f6ndererek, bu sezon bu dakikalarda en fazla gol bulan tak\u0131m konumunda. Alanyaspor ise kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131n ilk 30 dakikal\u0131k b\u00f6l\u00fcmlerinde hen\u00fcz gol yemese de bordo-mavililerin bu istatisti\u011fi kar\u015f\u0131s\u0131nda nas\u0131l bir performans g\u00f6sterece\u011fi ise merakla bekleniyor.,Alanyaspor Trabzonspor ma\u00e7\u0131 canl\u0131 \u015fifresiz izlemek isteyenler i\u00e7in link...,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI OLARAK TAK\u0130P ETMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p> (\u00dcYEL\u0130K GEREKT\u0130REB\u0130L\u0130R)