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Alanyasporlu futbolcular kaza geçirdi!
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Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç trafik kazası geçirdi. Alanyasporlu futbolculardan Fernandes, Douglas ve Maniatis'in son durumunun iyi olduğu, araçta ise büyük maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.
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