Albino kardeşler yardım bekliyor

Mardin\u2019in K\u0131z\u0131ltepe il\u00e7esinde do\u011fu\u015ftan albinizmli ve i\u015fitme engelli 6 ve 8 ya\u015flar\u0131ndaki karde\u015fler, yard\u0131m bekliyor.\r\n\r\n,K\u0131z\u0131ltepe il\u00e7esi Atat\u00fcrk Mahallesi\u2019nde ya\u015fayan M. (8) ve N. Boz (6) karde\u015fler, albino hastal\u0131\u011f\u0131yla d\u00fcnyaya geldi. ,Do\u011fu\u015ftan pigment eksikli\u011fi nedeniyle derileri, k\u0131llar\u0131 ve g\u00f6zleri ak renkli olan albinizmli karde\u015fler, tenlerinden dolay\u0131 g\u00fcne\u015fe \u00e7\u0131kam\u0131yor, akranlar\u0131 gibi sokakta oyun oynayam\u0131yor., \u0130\u015fitme engelli de olan \u00e7ocuklar\u0131n annesi Y. (27) ve in\u015faat i\u015f\u00e7isi baba S. Boz (32), \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n daha g\u00fczel bir ya\u015fam s\u00fcrmeleri i\u00e7in yard\u0131m bekliyor.,\u00c7ocuklar\u0131n\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini ifade eden baba Boz, Allah\u2019\u0131n herkese bunu nasip etmedi\u011fini belirterek, \u201cE\u015fimle 9 y\u0131ld\u0131r evliyiz. \u0130ki \u00e7ocu\u011fum do\u011fduktan sonra doktor 3\u2019\u00fcnc\u00fc \u00e7ocu\u011fa izin vermedi. ,Onun da b\u00f6yle do\u011faca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Doktorlar annenin hayati tehlikesinin de olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek izin vermediler. \u0130ki k\u0131z\u0131m\u0131z da b\u00f6yle do\u011fdu. E\u015fimle akrabay\u0131z. Doktorlar test yapt\u0131 ve bunun genetik oldu\u011funu s\u00f6yledi. Ailemizden geliyormu\u015f ama ikimize denk geldi\u201d dedi.,\u00c7ocuklar\u0131n\u0131n daha g\u00fczel bir hayat ge\u00e7irmeleri i\u00e7in bir ev istedi\u011fini anlatan Boz, \u201cKirada oturuyoruz. Bu \u00e7ocuklar devaml\u0131 ses \u00e7\u0131kart\u0131yor, aileler rahats\u0131z oluyor. Biz de \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za m\u00fcstakil bah\u00e7eli bir ev istiyoruz. ,Bu \u00e7ocuklara daha g\u00fczel bakabilmek i\u00e7in bir ev istiyoruz. Biz ne kadar bakarsak bakal\u0131m i\u00e7imiz rahat olmuyor. Ev bizim olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in her \u015feyi yapam\u0131yoruz. B\u00f6yle bah\u00e7eli, \u00e7i\u00e7ekli ev istiyoruz. Kiradan kurtulursak rahatlayaca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu.,\u00c7ocuklar\u0131na bakarken \u00e7ok zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran anne Y. Boz ise, \u201cS\u00fctlerini haz\u0131rl\u0131yorum. Altlar\u0131n\u0131 temizliyorum. G\u00fcne\u015f kremlerini s\u00fcr\u00fcyorum. ,\u0130n\u015faatlarda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak i\u015fe fazla gidemedi\u011fini anlatan baba Boz, \u015funlar\u0131 kaydetti: \u201c\u00c7ocuklar\u0131n mama raporlar\u0131 i\u00e7in u\u011fra\u015f\u0131yorum. Hormonlar\u0131 \u00e7ok y\u00fcksek oldu\u011fu i\u00e7in Merve 5 ya\u015f\u0131nda ergenlik d\u00f6nemine girdi. Her ay Diyarbak\u0131r\u2019a gidip i\u011fne vurup geliyoruz. Bu i\u011fneler 12-13 ya\u015f\u0131na kadar vurulacak. Bir de \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z g\u00fcne\u015fe \u00e7\u0131kam\u0131yor. Albino rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in bunlar g\u00fcne\u015fe de \u00e7\u0131kam\u0131yor. G\u00fcne\u015fe \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131 zaman y\u00fczleri leke oluyor. Krem gerekiyor. S\u00fcrekli mama kulland\u0131klar\u0131 i\u00e7in ba\u011f\u0131rsaklar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor. ,Halk aras\u0131nda albino veya ak\u015f\u0131nl\u0131k olarak bilinen hastal\u0131\u011f\u0131n as\u0131l ad\u0131 ise Albinizimdir. V\u00fccutta var olmas\u0131 gereken melanin maddesinin eksikli\u011fi veya bu maddenin v\u00fccutta hi\u00e7 olmamas\u0131 nedeniyle ortaya \u00e7\u0131kar. Melanin maddesi deriye, sa\u00e7lara, kirpiklere ve g\u00f6zlere renk veren pigmentlerdir. Bu pigmentlerin eksikli\u011fi insanlarda olabilece\u011fi gibi hayvanlarda da bu eksiklik g\u00f6r\u00fclerek albino hastal\u0131\u011f\u0131 olu\u015fmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr.\r\n\r\n,Melanin derinin d\u0131\u015f\u0131nda g\u00f6z rengini de etkiledi\u011fi i\u00e7in albino hastalar\u0131nda g\u00f6z rengi de farkl\u0131d\u0131r. G\u00f6z bebekleri pembe olur. Hatta g\u00f6zleri a\u011f tabakadan yans\u0131yan \u0131\u015f\u0131k nedeniyle k\u0131rm\u0131z\u0131 olarak g\u00f6rmemiz m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. Albino hastal\u0131\u011f\u0131 ta\u015f\u0131yanlar\u0131n hemen hemen hepsinde g\u00f6z hastal\u0131\u011f\u0131 olan astigmat problemi vard\u0131r.,Yemek yiyemiyorlar. Sadece mama ile beslendikleri i\u00e7in 100 liraya meyve al\u0131p onlara meyve s\u0131k\u0131yoruz. Devletten bak\u0131c\u0131 paras\u0131 al\u0131yoruz ama kirada oturuyoruz. Di\u011fer masraflarla birlikte bize zar zor yetiyor. Tedavi i\u00e7in Gaziantep ve Diyarbak\u0131r\u2019a gidiyoruz. \u0130stanbul\u2019a gitmemiz gerekiyor ama imkan\u0131m\u0131z yok.\u201d,\u00d6zellikle geceleri \u00e7ok zorlan\u0131yorum. Gece uyan\u0131nca sabaha kadar uyumuyorlar. K\u0131zlar\u0131m\u0131z hem albino, hem de duyma ve konu\u015fma engelli. \u0130lgin\u00e7 sesler \u00e7\u0131kar\u0131yorlar. Di\u015flerini birbirine s\u00fcrt\u00fcyorlar\u201d ifadelerini kulland\u0131.