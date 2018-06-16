Alcacer harekâtı

Fenerbah\u00e7e transferde bombay\u0131 patlatmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,Ali Ko\u00e7'un ba\u015fkanl\u0131\u011fa se\u00e7ilmesinin ard\u0131ndan sar\u0131-lacivertli ekipte transfer harekat\u0131 h\u0131zland\u0131,Fernandao\u2019yu 3 milyon dolara satan ve yeni forvet bakan sar\u0131-lacivertlilerin hedefindeki isim Barcelonal\u0131 Paco Alcacer. Oyuncu sat\u0131n alma opsiyonuyla 2 seneli\u011fine kiralanacak. Transfer i\u00e7in Barcelona ile sponsorluk anla\u015fmas\u0131 bulunan ve iyi ili\u015fkiler i\u00e7inde olan ba\u015fkan Ali Ko\u00e7 ilgilenecek. ,Alcacer de daha fazla forma giyebilece\u011fi bir tak\u0131ma gitmek istedi\u011fi i\u00e7in transfere ye\u015fil \u0131\u015f\u0131k yak\u0131yor., Kanarya, savunma i\u00e7in de Juventus\u2019un 24 ya\u015f\u0131ndaki stoperi Mattia Caldara ve Manchester City\u2019nin \u0130spanyol stoperi Pablo Mari\u2019yi de listesine ald\u0131.,,G\u00fcndemde ise Barcelona'n\u0131n y\u0131ld\u0131z ismi var.