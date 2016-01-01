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SPOR
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CANLI İZLE: BB Erzurumspor 4-4 Giresunspor Maçı Canlı İzle | Erzurum Giresun Maçı Skoru Kaç Kaç
YAŞAM
-
Ebe doğumda bebeğin kafatasını çatlattı
GÜNDEM
-
3 bin 603 terörist etkisiz hâle getirildi
POLİTİKA
-
Bahçeli 1167 oyla yeniden genel başkan seçildi
GÜNDEM
-
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini verdi
YAŞAM
-
Antalya'da parka konulan arılar vatandaşları soktu
GÜNDEM
-
Hasan Celal Güzel hastaneye kaldırıldı
SPOR
-
Galatasaray, taraftarlarına teşekkür etti
SPOR
-
CANLI İZLE: Konyaspor 1-0 Kayserispor Maçı Şifresiz Canlı Anlatım İzle | Konya Kayseri Maçı Skoru Kaç Kaç?
SPOR
-
CANLI İZLE: Alanyaspor Göztepe maçı Şifresiz Canlı Anlatım İzle | Alanya Göztepe Maçı Canlı Skoru Kaç Kaç?
DÜNYA
-
Rusya: Doğu Guta'dan bugün 20 bin insan ayrıldı
YAŞAM
-
Beyninden diş çıktı!
YAŞAM
-
Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YAŞAM
-
Bonzai kullandıktan sonra götürüldüğü hastanede öldü
POLİTİKA
-
Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor
DÜNYA
-
Filipinler'de otel yangını: 4 ölü
GÜNDEM
-
TSK Afrin zaferini böyle duyurdu!
GÜNDEM
-
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'e Türk bayrağı dikildi
GÜNDEM
-
Şırnak'ta hain saldırı, yaralı askerler var
DÜNYA
-
Son dakika! Afrin'de kontrol sağlandı! Türk bayrağı Afrin'e dikildi
CANLI YAYIN
Erdoğan: Bu sabah 8:30 itibarıyla Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı [CANLI]
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Aldığı bu haberle hayatı karardı!
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Bakmayın böyle gülümsediğine başına gelenleri öğrenince şoke olacaksınız.
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