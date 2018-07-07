Alex ikna etti, F.Bahçe'ye 'evet' dedi

Fenerbah\u00e7e eski kaptan\u0131 Alex de Souza, fla\u015f bir transfer i\u00e7in arac\u0131l\u0131k yapt\u0131 ve i\u015fi tek ba\u015f\u0131na bitirdi...,Ali Ko\u00e7, Fenerbah\u00e7e'ye ba\u015fkan olmadan \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 bir konu\u015fmada, "Fenomen Ronaldo'yu PSV'ye gitmeden \u00f6nce bulan tak\u0131m olmal\u0131y\u0131z" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. ,Gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z aday\u0131n\u0131n Katarl\u0131 menajeri Ahmed ile hem Comolli'nin hem de ba\u015fkan Ali Ko\u00e7'un defalarca g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. Brezilyal\u0131 sa\u011f kanat oyuncusunun, menajeri taraf\u0131ndan T\u00fcrkiye'ye gelme konusunda ikna edildi\u011fi ifade edildi.,ALEX TRANSFERDE B\u00dcY\u00dcK ROL OYNADI\r\n,Alex de Souza'n\u0131n Guedes'i iknada b\u00fcy\u00fck katk\u0131lar\u0131n\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,Kiral\u0131k oynad\u0131\u011f\u0131 Atletic MG'ye 12 lig ma\u00e7\u0131nda 9 gol-3 asistlik m\u00fcthi\u015f bir katk\u0131 sa\u011flayan Roger Guedes'in pe\u015finde Benfica, Porto, Shakhtar, Al-Wehda ve Al-Ahli de var.,Comolli'nin, oyuncunun kul\u00fcb\u00fc Palmeiras'la ilk temaslar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi, sat\u0131n alma opsiyonlu kiralama se\u00e7ene\u011finin masada oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,8 ayd\u0131r Damien Comolli ile \u00e7al\u0131\u015fan Ko\u00e7'un ke\u015fiflerinden birinin Brezilya Ligi tak\u0131mlar\u0131ndan Palmeiras'\u0131n 21 ya\u015f\u0131ndaki sa\u011f kanat oyuncusu Roger Guedes oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Fenerbah\u00e7e'nin eski y\u0131ld\u0131z\u0131 Alex de Souza bu transfer i\u00e7in devreye girince oyuncu da teklife "Evet" dedi. \u0130ki taraf bir kez daha g\u00f6r\u00fc\u015fecek.,Roger Guedes'in transfermarkt'ta piyasa de\u011feri 9 milyon euro olarak g\u00f6steriliyor. (Kaynak: Fotoma\u00e7),.