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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex De Souza, sarı-lacivertli kulübe imza atmasının yıl dönümü olması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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