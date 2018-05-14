Aleyna Tilki bunu da yapacak!

Gen\u00e7 ya\u015f\u0131na ra\u011fmen kariyer basamaklar\u0131n\u0131 h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde t\u0131rmanan Aleyna Tilki, o konuya da el att\u0131.\r\n,Gen\u00e7 ya\u015f\u0131na ra\u011fmen kariyer basamaklar\u0131n\u0131 h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde t\u0131rmanan Aleyna Tilki, \u00e7ekece\u011fi klibin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131 bu sefer de y\u00f6netmen koltu\u011funa oturaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131 ve \u00e7ekece\u011fi klibin T\u00fcrkiye'de izlenebilecek en iyi klip olaca\u011f\u0131n\u0131 iddia etti.\r\n,Sosyal medya hesab\u0131ndan konuyla ilgili bir a\u00e7\u0131klama yapan Tilki, "\u00dclkemizde izleyebilece\u011finiz en iyi kliplerden birini \u00e7ekece\u011fim. ,Y\u00f6netmen koltu\u011funda bu sefer ben var\u0131m" ifadelerini kulland\u0131.,Aleyna Tilki durmuyor, \u015fimdi de bunu yapacak