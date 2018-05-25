Aleyna Tilki bunu da yaptı! Büyük ayıp

Ba\u015far\u0131s\u0131yla ad\u0131ndan s\u0131k\u00e7a s\u00f6z ettiren Aleyna Tilki, Y\u0131ld\u0131z Tilbe'nin yeni alb\u00fcm\u00fcnde seslendirdi\u011fi "Yaln\u0131z \u00c7i\u00e7ek" \u015fark\u0131s\u0131na klip \u00e7ekti.\r\n,Y\u00f6netmen koltu\u011funa kendisi oturan \u015fark\u0131c\u0131 klibin setinde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 illallah ettirdi\r\n,Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ses yar\u0131\u015fmas\u0131 ile ad\u0131n\u0131 duyuran ve ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda 18 ya\u015f\u0131na basan Aleyna Tilki, y\u00f6netmen koltu\u011funa oturdu.\r\n,Seren Serengil yorumcusu oldu\u011fu Duymayan Kalmas\u0131n program\u0131nda, ald\u0131\u011f\u0131 duyumlara g\u00f6re Aleyna Tilki'nin klip \u00e7ekimleri esnas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 can\u0131ndan bezdirdi\u011fini iddia ettirdi,Tilki'nin klip \u00e7ekimi boyunca istedi\u011fi her \u015feyden k\u0131sa s\u00fcre sonra vazge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yleyen Seren Serengil, "Oru\u00e7 tutan insanlar\u0131 \u00e7ok zor durumda b\u0131rakm\u0131\u015f. ,Haz\u0131rl\u0131ktan \u00f6nce makyaj ekibine pembe tonlarda makyaj istiyorum ona g\u00f6re malzeme getirin dedikten sonra \u00e7ekim g\u00fcn\u00fc pembeden vazge\u00e7mi\u015f.,Daha sonra sa\u00e7lar\u0131n\u0131n k\u0131sa kesilmesini istemi\u015f ancak bu iste\u011finden de vazge\u00e7erek yeniden sa\u00e7lar\u0131n\u0131n uzat\u0131lmas\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015f" dedi.\r\n,A\u00e7\u0131klamalar\u0131na devam eden Serengil, gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n \u00e7ekimlerde bir \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 a\u011flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6yledi. Bilgileri ald\u0131\u011f\u0131 ki\u015fide bu anlar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin de oldu\u011fu s\u00f6yleyen Serengil,g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin pe\u015fine d\u00fc\u015feceklerini de s\u00f6zlerine ekledi.\r\n