Aleyna Tilki'den annesine büyük şok!

Aleyna Tilki ilk darbeyi annesine vurdu,.,28 Mart'ta 18 ya\u015f\u0131na giren Aleyna Tilki, re\u015fit olur olmaz kendine banka hesab\u0131 a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Aleyna Tilki, 2016 y\u0131l\u0131ndan itibaren kazan\u0131p biriktirdi\u011fi paralar\u0131 annesinin hesab\u0131ndan kendi hesab\u0131na transfer etti.\r\n\r\n,M\u00fczik d\u00fcnyas\u0131nda son d\u00f6nemin en \u00e7ok konu\u015fulan isimlerinden olan gen\u00e7 pop\u00e7unun, bundan b\u00f6yle paras\u0131n\u0131 kendi y\u00f6netece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n