Aleyna Tilki'den büyük ayıp

Gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131 Aleyna Tilki yine bir skandala imza att\u0131.\r\n,.,18 ya\u015f\u0131ndaki Aleyna Tilki "U\u00e7akta g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc unuttum" diyerek T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 ile ba\u011flant\u0131ya ge\u00e7ti. ,G\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fcn u\u00e7akta olmad\u0131\u011f\u0131 yan\u0131t\u0131n\u0131 ald\u0131. Bunun \u00fczerine sinirlenip Twitter'dan \u015f\u00f6yle yazd\u0131: ,T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ver. U\u00e7akta koltu\u011fumun yan\u0131nda unuttu\u011fuma eminim. Hi\u00e7 bo\u015funa yok demesin hostes ablalar.",Aleyna Tilki (18) "Annem ve babam 4 ya\u015f\u0131mdayken zeka seviyemi \u00f6l\u00e7t\u00fcrtt\u00fc. \u00dcst\u00fcn zekal\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131m. 7 ya\u015f\u0131mdayken bir kez \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc, yine 140 yani \u00fcst\u00fcn zekal\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131m" dedi. ,Aleyna Tilki, "\u00dcniversitede hangi b\u00f6l\u00fcm\u00fc tercih edeceksiniz?" sorusuna da \u015fu cevab\u0131 verdi: "Psikoloji okumaya karar verdim." dedi.