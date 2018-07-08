Aleyna Tilki'den flaş karar! Oyuncakları eve sığmayınca...

Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda 18'inci ya\u015f\u0131n\u0131 kutlayan \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Aleyna Tilki, Etilerde ev aray\u0131\u015f\u0131na girdi.\r\n\r\n,18 ya\u015f\u0131ndaki \u015fark\u0131c\u0131 Aleyna Tilki'nin "Zaten art\u0131k 18 ya\u015f\u0131nday\u0131m, kendi evime \u00e7\u0131kabilirim" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulunarak, Etiler'de ev aray\u0131\u015f\u0131na girdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n, bir odas\u0131n\u0131 sadece oyuncaklar\u0131yla dolduraca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Gen\u00e7 ya\u015f\u0131na ra\u011fmen milyonlarca ki\u015fi taraf\u0131ndan sevilerek takip edilen Aleyna Tilki, son payla\u015f\u0131m\u0131yla sosyal medyaya damga vurmu\u015ftu., Tilki'nin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf k\u0131sa s\u00fcrede on binlerce yorum ve be\u011feni ald\u0131.,.