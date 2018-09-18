Aleyna Tilki hüngür hüngür ağladı!

Aleyna Tilki, sosyal medya hesab\u0131ndan h\u00fcng\u00fcr h\u00fcng\u00fcr a\u011flad\u0131\u011f\u0131 bir video payla\u015ft\u0131. ,Gen\u00e7 Pop\u00e7u g\u00fcn i\u00e7erisinde twitter'dan Emrah Karaduman'\u0131 etiketliyerek "Bir daha da can yakma. Bir te\u015fekk\u00fcr\u00fc de \u00e7ok g\u00f6rme" mesajlar\u0131n\u0131 yazarken, a\u011flad\u0131\u011f\u0131 videoyu payla\u015fmas\u0131 ak\u0131llara Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman ayr\u0131ld\u0131 m\u0131? sorusunu getirdi. ,Emrah Karaduman'dan ayr\u0131lan \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Aleyna Tilki, g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131\u011f\u0131 anlar\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan takip\u00e7ileriyle payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ama bug\u00fcnden sonra sadece kendim i\u00e7in bir \u015fey yapmaya karar verdim. Ger\u00e7ekten." dedi.\r\n,Aleyna Tilki, a\u011flayarak \u00e7ekti\u011fi videoda "Bug\u00fcne kadar halk ne istediyse onu yapt\u0131m, kalbim neye izin verdiyse onu yapt\u0131m .\r\n,\u00d6te yandan Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'\u0131 sosyal medyadan sildi. ,Aleyna Tilki'nin Emrah Karaduman'\u0131 silmesi kafalar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Gen\u00e7 pop\u00e7u'nun sevgilisi Emrah Karaduman'a g\u00f6nderme yapt\u0131\u011f\u0131 o twitler...\r\n,.