Aleyna Tilki kayboldu mu? Annesi paylaştı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki sosyal medya hesab\u0131ndan a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda k\u0131z\u0131 Aleyna Tilki'ye ula\u015famad\u0131\u011f\u0131n\u0131 takip\u00e7ilerine bildirdi.,Gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131 Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'a sinirlenmi\u015f ve sosyal medyadan a\u011f\u0131r s\u00f6zler s\u00f6ylemi\u015fti. ,Gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n annesi Havva Tilki, sosyal medya hesab\u0131ndan canl\u0131 yay\u0131n yaparak k\u0131z\u0131n\u0131n kay\u0131p oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n,\u00d6te yandan Aleyna Tilki, annesinin a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u00fczerine Instagram'dan bir hikaye payla\u015ft\u0131. ,Aleyna Tilki payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 hikayede, "Ne yani insanlar a\u011flayamaz m\u0131? Kalpleri k\u0131r\u0131lamaz m\u0131? ,\u015eaka gibi. Kay\u0131p falan olmad\u0131m. ,\u015euan evimde, odamday\u0131m. Birazdan uyuyaca\u011f\u0131m." yazd\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte o payla\u015f\u0131m...