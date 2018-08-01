Aleyna Tilki'nin son paylaşımının ardından hayranları 'bu kız hiç büyümeyecek' dedi

''18 ya\u015f\u0131nday\u0131m ama kendimi ya\u015flanm\u0131\u015f hisediyorum'' diyen Aleyna Tilki'nin sosyal medya payla\u015f\u0131m\u0131 takip\u00e7ilerine "Bu k\u0131z hi\u00e7 b\u00fcy\u00fcmeyecek" dedirtti.,Her yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00fcndem olan gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z Aleyna Tilki, sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131yla takip\u00e7ilerini hem e\u011flendiriyor hem de \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor. \r\n,\r\nT\u00fcrkiye'de tatil mi yap\u0131l\u0131r" haberlerine sinirlenen Aleyna Tilki g\u00fcndemden d\u00fc\u015fmeyen payla\u015f\u0131mlar yap\u0131yor. ,\r\n\r\nDaha 18'imdeyim ama kendimi ya\u015fl\u0131 hissediyorum diyen gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131 Instagram'dan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 "bebek pembe taba\u011f\u0131m" g\u00f6nderisiyle hayranlar\u0131na "Hi\u00e7 b\u00fcy\u00fcmeyecek" dedirtti.\r\n\r\n\r\n,.