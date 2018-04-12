Aleyna Tilki’nin videosu sosyal medyayı salladı

Y\u0131llar \u00f6nceki videosu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131, sosyal medya salland\u0131,.,18 ya\u015f\u0131ndaki pop\u00e7unun g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medyada b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n,Aleyna Tilki'nin bu s\u00f6zlerini do\u011frular nitelikte bir video kayd\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Gen\u00e7 ya\u015fta \u00fcne kavu\u015fan Aleyna Tilki, y\u0131llar \u00f6nce \u00e7ekilen videoda Asl\u0131 G\u00fcng\u00f6r\u2019\u00fcn o d\u00f6nem pop\u00fcler olan 'Son \u00d6p\u00fcc\u00fck' \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 seslendirirken g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,'Cevaps\u0131z \u00c7\u0131nlama' ve 'O Sen Olsan Bari' \u015fark\u0131lar\u0131yla gen\u00e7 ya\u015fta \u00fcne kavu\u015fan pop\u00e7u Aleyna Tilki, tan\u0131nmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ilk zamanlarda ele\u015ftiri oklar\u0131n\u0131n hedefi olmu\u015f, "Baz\u0131 insanlar \u00e7amurla oynarken ben m\u00fczik yap\u0131yordum" cevab\u0131n\u0131 vermi\u015fti.,\u0130\u015fte o videodan bir kare