Aleyna Tilki şoke etti, annesi patladı!

Re\u015fit olan Aleyna Tilki'ye annesinden darbe geldi.,Resmen \u015foke etti, daha fazla dayanamad\u0131...\r\n\r\n,Her yapt\u0131\u011f\u0131 olay oluyor. Dillerden d\u00fc\u015fm\u00fcyor Alenya...\r\n\r\n,Gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131 i\u00e7in her seferinde \u015fa\u015f\u0131rtmaya devam ediyor.\r\n\r\n,Ad\u0131n\u0131 duyurdu\u011fundan beri yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015ften \u00e7ok ya\u015f\u0131ndan tutun da \u00f6zel hayat\u0131 ile g\u00fcndeme gelen gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131 Aleyna Tilki yine \u015foke etti.\r\n\r\n,Gen\u00e7 pop\u00e7u Aleyna Tilki'nin, al\u0131\u015fveri\u015f yaparken kendini kaybedip \u00e7ok harcama yapt\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle annesi Havva Tilki'den azar i\u015fitti\u011fi iddia edildi. Dahas\u0131 da var...\r\n\r\n,Aleyna Tilki, kazand\u0131\u011f\u0131 paray\u0131 annesi Havva Tilki\u2019ye veriyor, kendisi sadece har\u00e7l\u0131k al\u0131yor. Anne-k\u0131z\u0131n bu y\u00fczden sorun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 konu\u015fuluyor.\r\n\r\n,Al\u0131\u015fveri\u015f yaparken kendini kaybeden 18 ya\u015f\u0131ndaki pop\u00e7u, savurganl\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden annesinden azar i\u015fitti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Havva Han\u0131m'\u0131n, \u201cK\u0131yafete, ayakkab\u0131ya bu kadar harcama. Ev alman i\u00e7in para biriktirelim\u201d s\u00f6zleriyle, ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fark\u0131c\u0131y\u0131 uyard\u0131\u011f\u0131 belirildi.